"Heb je een of meerdere van de volgende situaties op jouw hogeschool meegemaakt?"

En dan volgt er een aantal zinnen die beginnen met "Ik werd' of 'ik was', en ééntje met 'ik mocht niet'. Dus, allemaal situaties waarin de ondervraagde kennelijk iets overkwam maar daar zelf volkomen passief onder bleef. En van slechts drie situaties kun je zeggen dat die objectief vast te stellen zijn. alle andere gaan over hoe iets aan de ondervraagde is overgekomen, hie de ondervraagde een bepaalde situatie heeft geïnterpreteerd.

Dat is slachtofferdenken in ultimo.

"Ik was in een situatie waarin een student me beledigde of neerbuigend of negatief behandelde". Okee, dus je voelde je beledigd, je voelde dat je neerbuigend bejegend werd, je voelde iets van negativiteit op je afkomen. En wat deed je daar dan mee? Beet je van je af? Diende je de beledigende, neerbuigende, zich negatief gedragende partij van repliek? Of ging je bij jezelf te rade waarom die partij zich zo gedroeg? Of dat je je misschien alleen maar beledigd of negatief bejegend voelde? Leerde je iets van die situatie, waardoor je misschien sterker werd, zelfbewuster, zekerder van jezelf? Was het wellicht een leermomentje? Waardoor je. als zoiets weer zou gebeuren, je op een volwassener wijze zou kunne reageren? Of ga je lopen zeuren dat die hele hogeschool omgekat moet worden naar een safe space waarbinnen je met je lange tenen rond kunt banjeren in de zekerheid nooit op je ultra-gevoelige teentjes getrapt te worden?

"Ik werd intellectueel onderdrukt"

Had je soms geen sterke argumenten? En voelde dat bedreigend? Ben je bang te moeten onderkennen dat er medestudenten zijn die slimmer zijn dan jij, misschien wel een stuk slimmer? En mag dat niet blijken? Ben je bang voor de waarheid?

"Ik werd vijandig aangestaard".

Iets te veel gelezen over micro-agressies? Waardoor je al je gevoelens van onzekerheid naar buiten kunt projecteren en op kunt hangen aan het gedrag van anderen, hoe vergezocht ook?

Kortom, heb je het opgegeven om sterk in je schoenen te willen staan? En vind je het daarom fantastisch dat de leiding van je school je dat zwaktebod van harte gunt? Omdat die school bang is om als niet deugdzaam te worden afgeschilderd? En ga je er daarom lekker in mee, in dat spel der zwakken?

Pas op, want je gaat er nog in geloven ook, dat je zwakte je sterkte is.