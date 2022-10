Eindelijk, de gemeente Den Haag knielt en bukt (zoals gebruikelijk): meisjes in burkini mag de toegang niet worden ontzegd tot het zwembad want dat is discriminatie (hahaha, saved by the paywall!). En racisme. En islamofobie. En een mensenrechtenschending. Ook al heeft het Islamofiele Dramcollege voor de Rechten van de Mens er nog geen voorspelbare 'dat is een schending van mensenrechten hoor!'-uitspraak over gedaan weten wij nu al dat als het Islamofiele Dramcollege voor de Rechten van de Mens er een uitspraak over gaat doen die uitspraak 'meisjes in burkini weren mag niet want dat is een schending van mensenrechten hoor!' gaat luiden. Terecht. Want jezelf heel dik en warm aankleden zodat je als te onderwerpen aan het superieure patriarchaat minderwaardige geslacht zo veel mogelijk uit de zichtbaarheid der maatschappij wordt gegumd is gewoon een vrije keuze, emancipatie en onderdeel van je identiteit. En zwemmen zonder identiteit gaat natuurlijk niet. Zwemmen zonder diploma's, okee, zwemmen zonder duikbril, soit, maar zonder identiteit? NEIN! DAS NIE WIEDER!

Zo zwemmen wij uitsluitend in Duracellkonijnkostuum. Lekker roze, hoogpolig, dik, warm en waterabsorberend zodat het aangenaam loodzwaar wordt en bovendien gaat het minstens vijf keer langer mee dan gewone konijnenkostuums. Het Duracellkonijnkostuum dragen wij uit trotse overtuiging en het is onze vrije keuze. Wij worden BESLIST NIET gedwongen het Duracellkonijnkostuum te dragen en kunnen ons al helemaal niets voorstellen bij, noem eens iets ab-so-luut niet bestaands, sociale druk waardoor wij ons genoodzaakt voelen het Duracellkonijnkostuum te dragen. Neen, wij kiezen bewust voor een Duracellkonijnkostuum en zien ons Duracellkonijnkostuum als symbool van pure vrijheid, emancipatie en individuele ontplooing. In Iran wagen ze momenteel hun leven voor de vrije keuze een Duracellkonijnkostuum te dragen, alleen daarom al is het dragen van een Duracellkonijnkostuum een teken van tolerantie, vrede, respect, aanbidding, liefde, alkaline, lithium knoopcel en verhoogde zwemveiligheid.

Wij gaan er daarom vanuit dat wij gewoon overal mogen zwemmen in ons Duracellkonijnkostuum. Ons uit zwembaden weren is pure Duracellkonijnofobie, racisme, discriminatie, mensenrechtenschending, extreemrechts, radicaalrechts, populistisch, fascistisch, autoritair, reactionair, conservatief, Wierd Duk, duracellkonijnonderdrukking, schuld van omstandigheden, schuld van JA21, schuld van stageplaatsen, schuld van 5G/vaccins/WEF/Soros en in feite Partij Voor de Duracelkonijnvrijheid-corvee.

Ons niet toestaan te zwemmen in precies dát wat onze identiteit maakt of breekt is diep, diep, diep ingrijpen in onze persoonlijke levensfeer en is in strijd met de vrijheid van levensbeschouwing. Een écht vrij en liberaal land bepaalt niet wat iemand draagt tijdens het zwemmen, maar laat iedereen vrij (maar niemand vallen). Wij mogen gewoon helemaal zelf weten wat wij willen dragen! VRIJHEID! 15 16 17 18 miljoen mensen op een heel klein stukje Aarde, die druk je niet het Duracellkonijnkostuum uit, die laat je in hun waarde!

VROEGER HADDEN MENSEN ALLEMAAL EEN DURACELLKONIJNKOSTUUM! EN URK DAN? EN STAPHORST DAN? EN HAAKSBERGEN DAN? DIT IS GEEN GEWONE KONIJNENKRITIEK, DIT IS DURACELLKONIJNENKRITIEK! JE MAG WEL ALLES VINDEN VAN ROZE KONIJNEN DIE TOT VIJF MAAL LANGER MEEGAAN DAN GEWONE ZINKKONIJNEN, MAAR HET HOEFT NIET! MET VRIJHEID KOMT OOK VERANTWOORDELIJKHEID! WAAKZAAM BLIJVEN! DAT NOOIT WEER! MOETEN WE DAT SOMS WILLEN MET Z'N ALLEN IN DIT GAVE LAND? HEBBEN WE DAT ZO AFGESPROKEN MET ELKAAR ALS HET OP DURACELKONIJNEN AANKOMT? ¡NO PASARÁN! TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER GOEDKOPE BIJ DE WIBRA GEKOCHTE WITTEKATBATTERIJEN! GEEF DURACELLKONIJNENHAAT GEEN KANS!

DIT IS GEEN GEWOON DURACELLKONIJNRECHTS, DIT IS EXTREEM DURACELLKONIJNRECHTS! DE BUGS BUNNY VAN DE LAGE LANDEN! EEN BUITENGEWOON MINDERWAARDIG KONIJN! WE MOETEN IN DIT LAND DE DURACELLKONIJNENFOBEN VAN ONS LIJF HOUDEN! WE MOETEN ER NIET AAN DENKEN DAT STRAKS OP NOG GEEN 4045 METER AFSTAND VAN WAAR ANNE DURACELLKONIJN HAAR NIKKELCADMIUMDAGBOEK SCHREEF EEN DURACELLKONIJNENHATER OP 4 MEI DE KRANS KOMT LEGGEN!

VIEZE VUILE KALE NEPDURACELLKONIJNENHATER MET JE HAATKWAB!

IK BEN EEN DURACELLKONIJNKOSTUUMDRAGER, IK BLIJF EEN DURACELLKONIJNKOSTUUMDRAGER! AT YOUR SERVICE!

Next: Duracellkonijnkostuums bij de politie! De Nationaal Coördinator Batterijenzaken weet er van. Inshallduracell.