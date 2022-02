Afgelopen maandag prijzig getankt, $3,499 per US gallon, in Sandwich, Massachusetts. Was toch $0,15/gallon meer als mijn reguliere pompstationnetje.

Voor de niet-rekenaars: da's omgrerekend €0,813 per liter

Enneh ... voor wie denkt dat Amerikanen in zuipschuiten rijden: mijn AWD SUV rijdt (meest in de stad) in de winter 1:13, in de zomer 1:17 op Euro loodvrij.

Ik was bij mijn laatste bezoek best teleurgesteld in mijn huur-Opel Insignia, die in de 2500 km die ik in anderhalve week op de snelweg reed net niet de 1:11 haalde.