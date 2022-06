Nou, 't is vrij simpel, echte vrouw, die volgt haar doel, doet een opleiding, nog één, gaat intussen ook aan het werk, heeft een niet te makkelijke vriend maar die helpt wel, krijgt ook nog eens kinderen tussendoor, en verzorgt ze, heeft ze lief, en laat ze niet tekort komen. Terwijl ze in die tijd ook nog eens doorleert, om de kinderen denkt, en niet in de zin van alleen maar een schone luier, maar echt. Vervolgens nog doorleert en doorgroeit in het bedrijf waar ze werkzaam is. Alwaar ze wordt opgemerkt, en thans baas is, en een dijk van een inkomen heeft. En een gezin, waar ze voor zorgt, dat in mijn bescheiden mening niemand ooit heeft gedaan zoals zij dat doet, behalve haar ouders en de mijne.

Maar ik kan wel even doorgaan, maar dan ben ik over een uur nog bezig, maar genoemde dame, dames en heren, is al meer dan twintig jaar mijn dame.

En ik kan u niet zeggen hoe trots ik daar op ben.

Tot zover mijn bijdrage, excuses.

Goedenavond allen, en proost.