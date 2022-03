Ik was gister van plan een spijkerbroek te kopen bij de C&A op de Nieuwendijk. Ik liep de winkel in zonder goed te kijken en beneden kreeg ik de indruk dat ik me mogelijk vergist had, hoewel de lay out van het gebouw van de C&A was, leek dit op Primark. Het blijkt dat Primark het C&A gebouw heeft overgenomen. C&A was ouderwets, met "blanke" werknemers met ongetwijfeld een ouderwets salaris, Primark verkocht mij 3 spijkerbroeken voor 42 euro, waarbij een kartonnen display vertelde dat het goed was voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van degenen die de broeken in elkaar hadden geknutseld. Het personeel in de Primark was eigenlijk voornamelijk gekleurd.

Vandaar dat ik eraan moest denken doordat hier boven het artikel een hangmat is afgebeeld: de VVD die de concurrenten op rechts de loef af wil steken op onderbuik gevoel.

Terwijl het hier rechts was: Primark, een grote onderneming die mij verleidde met 3 broeken voor 42 euro terwijl ik eerder in Twente een broek van Duitse makelij had gekocht, ook met claims voor natuur en werknemers, van over de 100 euro.

De Duitse firma had ongetwijfeld wel echt wat gedaan voor het milieu en de werknemers, Primark deed alleen aan greenwashing. Toch heb ik de broeken meegenomen omdat ik ook niet zo dik in de slappe was zit. En daarin ben ik natuurlijk niet de enige.

Mag ik hier stellen dat rechts door eerlijke uitbuiting overleeft, terwijl links door hypocrisie net het hoofd boven water kan houden? Maar ik erger mij dan toch aan rechts, dat hieronder (ik mag toch wel stellen dat GS een rechtse website is?) vermeldt dat brood ook niet meer te betalen is. Met het populaire: "Bammetjes 2 x zo duur". En dan hierboven het artikel een hangmat die suggereert dat iedereen die dit land binnenkomt uit gekleurde streken eigenlijk niets anders doet of wil dan in een hangmat liggen. Terwijl ik net zag dat het personeel van het rechts guur kapitalistische Primark voornamelijk uit gekleurde Amsterdammers bestaat.

Oke, we worden ziek van linkse hypocrisie, maar is dit rechtse frame van de hangmat beter? We moeten dus toch door het midden: Kaag dus, hoewel GS daarvan over zijn nek gaat met de Trumpiaanse framing van "heks".

Eigenlijk word ik ziek van de rechtse hypocrisie vandaar dat ik graag wijs op Brexit, Trump en Baudet die nu allemaal conveniently achter Putin geschoven kunnen worden zodat rechts er nu uitziet als de idioot die achter de hedendaagse dictator stond.

Maar ja, dat is natuurlijk ook maar een frame, zodat we mensen weer moeten beoordelen op fatsoen en op wat ze in het werkelijke leven doen. Maar dan is een rechtse website dus alleen nog goed in zoverre ze de rechtse idioten in het gareel houdt door duidelijk te stellen dat bijvoorbeeld Baudet hier toch over is gestapt in bedenkelijk territorium.