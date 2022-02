Staatssecretaris Asiel en Migratie. Dan ben je niet te benijden, dat is het grootste 'hoofdpijndossier' van het hele kabinet. Je kunt veel beter Minister van Financiën zijn, zoals nu Sigrid Kaag: dan ga je lekker over het geld, kun je collega's blij maken door ze miljarden toe te stoppen, of 'gewoon' te zeggen: ''Nee, jij krijgt niks''.

MinFin, dat is een glamourbaan, Stas Asiel en Migratie, daar kun je het eigenlijk alleen maar slecht doen, die baan zou je niet moeten ambiëren. Je kunt natuurlijk ook zeggen: 'ja, maar iemand moet het doen', en dat is ook zeker waar, maar dan toch liever een wat 'daadkrachtiger', 'bonkiger' zo je wilt, type dan Ankie, of zoals nu, deze Eric van der Burg. Ik zag hem destijds op tv in dat programma waar alle nieuwe bewindslieden werden gepresenteerd. Ik vond Vd Burg een aardige, sympathieke man, maar hij lijkt me niet het type dat op Marokko afstapt en tegen die laaielichters zegt: ''En nou nemen jullie die 300 kansloze, criminele klaplopers terug, die ons hier bergen overlast bezorgen, meteen, nu.... or else''.

Misschien kan hij dat ''or else'' ook wel niet goed hard maken, zolang de rest van de regering (of 'Brussel', for that matter) hem niet steunt: je moet die weigerachtige landen keihard raken waar het ze pijn doet: in hun portemonnee. En je moet de wettelijke 'tools' hebben om die criminele, kansloos asielzoekende naffers op te kunnen sluiten in de gevangenis (gewoon de reguliere gevangenis) tot je ze eruit kunt trappen.

Maar ja.....