"De asielzoekers die zich in het aanmeldcentrum in Ter Apel wilden melden moesten wel even geduld hebben vanwege de stakingsactie van de vreemdelingen politie. Ze liepen in file naar de aanmeldpost, waar het ook even wachten was."

Het mag geen verrassing meer zijn: de werkdruk bij de politie is te hoog. Die noodklok luidt al zo lang dat zelfs de klepel een burn-out kreeg. Daarom starten de politiebonden nu met een serie werkonderbrekingen uit protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk en dat begon vandaag bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Dat is geen toeval, want die constante stroom Bente-boys is een zware last voor de blauwe petten. Want hoe meer asielzoekers er worden ingevlogen uit buitenlandistan, hoe meer collega's de Vreemdelingenpolitie moet invliegen vanuit andere korpsen uit het hele land. Collega's die soms lange tijd van huis zijn, in hotels worden gepropt om reistijd te elimineren, lange dagen maken en gemist worden door hun eigen korps dat ook steeds meer taken in de maag gesplitst krijgt. Blauw weggehaald uit de straten om in een stoffig kantoortje te helpen met het identificeren van immigranten die hun paspoort zijn verloren in de afvoer van een vliegveldtoilet. Hoop op snelle verbetering is er niet, want het opleiden van nieuwe agenten kost veel tijd en de asielsluizen gaan onder Rutte IV eerder verder open dan dicht. Politiebond ACP noemt de asielopvang één van de taken die "een landelijke uitputtingsslag zijn geworden, die dagelijks een enorme wissel trekt op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van veel collega’s door het hele land". In een ideale wereld pakt de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid het werkdrukprobleem direct daadkrachtig en doortastend aan, maar gezien dit komende clubje slechts een slap vervolg is op de eerdere kabinetten die deze kwestie veroorzaakten hebben we er weinig vertrouwen in.