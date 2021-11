Waar blijft toch al dat geld. Ik heb vroeger in Den Helder gewoond (jaren 70) lag de hele marinehaven vol met schepen en bij de rijkswerf had iedereen werk. Landmacht reed rond in tanks en de Luchtmacht had ook geen klagen. In de steden liep je zo naar het politiebureau en ook op het platteland waren er genoeg rijkspolitiebureau's open. De scholen hadden veel kleinere klassen en over problemen in de zorg had nog nooit iemand gehoord. Voor mijn gevoel betaalden we veel minder belasting. Ik vraag me wel eens af waar al dat geld blijft wat wij aan belasting betalen. Ergens is er in die jaren iets niet goed gegaan.