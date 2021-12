Dat zijn twee verschillende dingen.

Ruud (60+) zal ervoor gewerkt hebben of er nog voor werken en het is nu eenmaal zo dat we hier niet in een communistische heilstaat leven, dus Ruud heeft het recht om dat huis te bewonen,

Geen idee of het koop of huur is, maar in het geval van koop moet je helemaal ophouden, in het geval van huur kan je Ruud ook niet zo maar op straat flikkeren.

Statushouders of asieleisers komen hier binnen gemarcheerd en door tussenkomst van clubjes als vluchtelingenwerk worden deze mensen een scala aan 'rechten' aangemeten die, zo blijkt, niet zo heel erg doordacht waren toen de regering die wetten aannamen.

Diezelfde regering blijkt ook niet welwillend om die wetten te veranderen zodat er wat minder rechten zijn en het dus ook wat minder interessant is om naar NL te komen.

Want.. beeldvorming.

Het vingeren naar Ruud (60+) is een deugstuip. Ruud (60+) zou nooit een probleem zijn als we het land niet vol laten lopen met statushouders.

Maar blijf vooral op de VVD stemmen... zoals Rutte het zelf wist te vertellen: Nederland is een socialistisch land. Alleen.. die idioten die VVD stemmen hebben het zelf nog niet zo door.