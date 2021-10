Hallo BN'ers en overige doordrammende nietskunners. Wanneer gaan jullie nou ein-de-lijk die asielzoekers opvangen zoals al jaren geleden beloofd? De asielzoekersstroom klotst namelijk hoger, hoger, hoger tegen de plinten op en in aanmeldcentrum Ter Apel begint de verstopte pleepot zo erg te overstromen dat alle terapelnaren tot aan de knietjes in de vloeibare peop staan. En dat zijn ze in de gemeente Westerwolde. waar het pittoreske en ooit vredig maar volstrekt onbekende durpje Ter Apel onder valt, kotsbeu. De afspraak was dat er maximaal 125 asielzoekers in het azc annex tentenkamp verblijven. Maximaal 125, niet minimaal 125 of ongeveer 125 of meer dan 125. nee: 'MAXIMAAL 125'. Maar het zijn er (natuurlijk) steeds weer veel meer dan 125, want waarom zou je je aan afspraken houden? Mensen die klagen kun je altijd nog wegzetten als racist of 'kwaadaardig populistisch'. Gelukkig onderneemt de gemeente Westerwolde nu keiharde actie: het COA wordt aangesproken. En de gemeente gaat 'toezien op gecontroleerde afbouw'. Oh. Aanspreken en toezien. Pak aan! Dan komt het vast wel goed want ook het COA zelf zegt te willen afbouwen. Al zijn er nog steeds helemaal nergens plekken voor al die asielzoekers. En dat allemaal omdat al die schijnheilige kutbn'ers maar niet over de brug komen met hun belofte voor tolerante diverse opvang in tot appartementjes verbouwde zolders. Ga goedverdoemme toch es deugen in de praktijk, Claudia de Breij, Kluun, Philip Huff, Chantal Janzen, Cornald Maas, Ramsey Nasr, rest van subsidiemiddelmaat. Hierrrrr, een fijne landelijke route naar Ter Apel. Neem de Volvo station, daar kunnen met gemak zeven asielzoekers in. Tenminste zeven. Maximaal 125.