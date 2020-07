Er komt een moment dat ook dat vol zit.

En dan.

Dit is vooruitschuif- hete aardappel- en uitstelgedrag om vervelende conclusies niet te hoeven trekken..

En nalatigheid, want we weten al 30 jaar dat er een woningtekort is en er is niets aan gedaan. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn al meer dan 30 jaar absurd en onwerkbaar. De gevraagde vervangende betaalbare starterswoningen zijn er nooit gekomen. Als dat 30 jaar kan duren is dat geen kwestie van overmacht, dan is dat een keuze. En dan nu opeens bouwen bouwen.

'These are episodic spasms of interest when something tragic happens and then we act surprised and the TV cameras come in.'

Lange-termijn denken, het schijnt moeilijk te zijn, jaarlijks cashen is belangrijker.

Intussen, in China....