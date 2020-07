@Enter Yeti | 29-07-20 | 14:46:

"wanneer je in West Europa schreeuwt dat je een vluchteling bent je schijnbaar alles kan maken."

Daarom pleit ik er ook voor om dat Vluchtelingenverdrag op te zeggen. Dat stamt uit 1951: een totaal andere wereld met totaal andere omstandigheden. Met een asielzoeker werd oorspronkelijk volgens mij iemand bedoeld die door het regime van zijn land zodanig 'persoonlijk' vervolgd werd dat hij/zij voor zijn/haar leven moest vrezen. Dan had je het in de praktijk over bv een vakbondsleider, een leider van een verboden politieke partij, een kritische journalist, een dissidente wetenschapper, dat soort mensen.

Maar in de loop van de laatste 3 decennia is het verworden tot de enige mogelijkheid voor kansloze derdewereldlanders om naar - voornamelijk - Noordwest-Europa te migreren om hun levensstandaard een flinke 'boost' te geven. Dan heb je het dus over economische migranten. Dan geldt dat je in je eigen land bij de ambassade van het land waar je heen wilt migreren, je migratie regelt vóór vertrek; je gaat maanden van tevoren wellicht al taalcursussen volgen om de taal van je nieuwe vaderland te leren; je oriënteert je uitgebreid mbt de 'normen en waarden' en gebruiken van je nieuwe vaderland, etc ,etc. En dan zal in dat traject natuurlijk ook op zeker moment de hamvraag gesteld worden: "En hoe denkt u in uw nieuwe vaderland in uw levensonderhoud te gaan voorzien?" En dan vallen al die honderdduizenden derdewereldlanders meteen af, want het is leuk, hoor, als je 9 hebt voor het bijeenhouden van 16 geiten, en een 9,5 voor 'overleven in de Kalahari-woestijn', en goede cijfers voor vergelijkbare vaardigheden, maar daar is in de moderne, westerse wereld van high-tech, kennis, en dienstverlening, weinig vraag naar.

Dus is de enige manier om hier binnen te komen met het oog op permanente vestiging: een beroep doen op de asielwetgeving, want dan wordt er niet gekeken naar economische meerwaarde, alleen naar hoe ernstig je in levensgevaar verkeert in je eigen land. En dat levensgevaar blijkt in verreweg de meeste gevallen erg mee te vallen, ook al komt men soms uit 'conflictgebieden'. Eea blijkt oa uit het feit dat zodra men het Nederlandse paspoort heeft gescoord, men opeens probleemloos op vakantie/familiebezoek kan gaan in het land waaruit men eerder ''moest'' vluchten.

Dus vandaar mijn pleidooi: opzeggen van dat anachronistische verdrag uit het Stenen Tijdperk. Opvang van (oorlogs)vluchtelingen uitsluitend nog in de regio, zodat men snel terug kan, zodra de situatie in eigen land weer enigszins stabiliseert. Zijn ze eenmaal hier, dan gaan ze nooit meer terug, want dan zouden ze hun 'investering' - de duizenden euro's die ze aan mensensmokkelaars hebben betaald - in rook zien opgaan. En natuurlijk ook alle 'freebies' moeten opgeven die ze hier zomaar krijgen.