Week 29 is kwijt. Verdwenen. Evenals dat fotorolletje en diverse tapverslagen. Een complete week, gewoon weg. We zullen nooit weten hoeveel asielinstromiërs in Week 29 Nederland zijn binnengekomen. Waren het er 200, 300, 400 of misschien wel 5000? Ergens in Nederland is een heel dorp of stadje bijgekomen, en we hebben geen idee waar. Want we weten het niet. Want de week is weg. Zou kunnen dat ze op het ministerie gedacht hebben, oh week 29 hadden we NUL asielinstroom dus hoeven we dat ook niet te melden. Maar die kans achten we gering. Zou ook nog kunnen dat de raamambtenaar die de oneven weken doet net die week op vakantie was, en dat week 31 volgende week opeens naar 800 gaat, dat zien we dan wel. Enfin, doe eens uitleggen, Grapperhaus! Waar is Week 29? Waar zijn die mensen?

UPDATE: Hoera! Week 29 is TERUG. Wel weer 400 nieuwe buren.