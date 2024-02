Welkom in de wondere wereld van de collectieve incest van het establishment. We zijn nog maar net bekomen van het nieuws dat Connie Witteman, die eigenlijk Vanessa heet, de Sarah van Soelen tachtig jaar na de ruwbouwfase, DRIE van die zielige speelgoedkarretjes heeft (foto onder). Maar er is meer belangrijk nieuws over onze STERREN. Rian Gerritsen is opvallend stil, volgens haar fans. Rian reageert nu dat er niets aan de hand is, ze had gewoon wat last van haar buik. B-R-E-A-K-I-N-G. Als we zouden moeten gokken wat Rian doet is het: ze is presentatrice van een of andere quiz waarin beautyqueens naar de jungle gaan om zichzelf vol te spuiten met botox en cum, terwijl ze werken aan bewijsvoering voor het Birch en Swinnerton-Dyer-vermoeden, en dan mogen ze aan een rad draaien voor klinkers. Nee, geen idee. Dan Igone de Jongh, de fenomenale ballerina met de teentjes van fluweel en de mannenkennis van een pak vla. VERSCHRIKKELIJK NIEUWS rond Igone. Ze moest een voorstelling afzeggen want ze heeft last van haar knie. Sterkte Igone, voor psychische hulp kun je bellen naar de luisterlijn 088 0767 000. Dan is er nieuws over Big Brother, het zwakzinnigenspektakel van John de Mol, alwaar de crème de la crème van de leerweg vmbo basis kunstjes doet voor de camera om in de gunst te vallen van televisiekijkers Patricia en Maikel (met a-i-k) uit Purmerend Overwhere. Basiri zit niet lekker in zijn vel. Nou Basiri, we leven met je mee, eventueel ga je lekker naar huis maar dat is maar een idee. Chantal Janzen stimuleert vrouwen om parttime te werken. Oh oh, dat zal slecht vallen bij David de Haatkabouter! Nu kan Chantal lekker verhaaltjes opgoudenlepelen in haar nederige stulpje van 3,7 miljoen euro, haar jaarsalaris van 1 miljoen+ en haar steenrijke gozer die zich financieel onafhankelijk heeft gebikkeld, desalniettemin, aan iedereen voor wie € 50 voor een abonnementje &C ingewikkeld kan zijn: laat die twintig jaar oude Suzuki Alto toch eens staan als je centen gaat schrapen als administratief medewerker in de betonfabriek! Blijf gewoon thuis! Het mag van Chantal Janzen! Nee, dan Ruben Nicolai. De Jan Versteegh bij wie het talentenkwartje wél op de kopzijde viel gaat iets doen met Lego. Nederlandse televisie, helemaal kut. De kinderen van Jim en Bettina zijn klaar met hun gezang en tot slot: iemand stopt met de ochtendshow van 3FM. Wij zijn weer helemaal BIJ, u bent weer helemaal bij, zit er misschien een winkel Japanse culturele antropologie in de buurt want we zijn op zoek naar een tanto voor rituele seppuku.