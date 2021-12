Slecht nieuws voor asielzoekers in Ter Apel die komend weekend portemonnees willen jatten in Emmen. Ze moeten er namelijk zelf zien te geraken: zwartrijden op de bussen van Qbuzz is de komende dagen niet mogelijk. De buschauffeurs zijn het namelijk spuugzat dat ze worden bedreigd, beledigd, geslagen, aangerand en ondergetuft door uitgeprocedeerd kansloos schuim uit veilige landen. "'De actie duurt eerst drie dagen', valt te lezen in een intern bericht aan buschauffeurs, dat in handen is van RTV Noord." En zo verpest een grote groep overlastgevende asielzoekers het weer eens voor de welwillende minderheid van de Nederlanders. Misschien moeten we Tom Staal maar weer eens naar Ter Apel sturen...