Coalitiekamerleden die af en toe een moeilijke vraag stellen: die kun je maar beter inside pissing out hebben, dan outside met twenty six zetels in de peilingen pissing in, zei John F. Kennedy altijd. Maar het is nu eenmaal wat het is, de Tweede Kamer wilde tot gisteren heel graag een feitenrelaas hebben over de appjes van Hugo de Jonge in de Sywert-deal, en vandaag willen de coalitiekamerleden opeens een technische briefing. Dat is Haags voor: nog meer extra uitstel van een feitenrelaas dat helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn omdat het gaat om de bemoeienis van één enkele minister met één enkele deal. Sterker nog: ook het feitenrelaas over die ene enkele deal heb je binnen een paar dagen geschreven. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van de nieuwe bestuurscultuur dit kabinet. Dat heeft juist onderzoekers van Deloitte ingeschakeld (een soort PricewaterhouseCoopers, maar dan precies hetzelfde) om heeeeeeeel erg lang over een heeeeeeel erg ingewikkeld onderzoek te doen en de resultaten dan precies zo op te schrijven dat niemand meer zin heeft om zich af te vragen waarom een minister die 100 miljoen taxpoet wegpist omdat hij bang is voor een paar tweetjes, nog niet is opgestapt. Na de break een livestream van de Tweede Kamer, waarin we gaan horen of er in de nieuwe bestuurscultuur die wij met zijn allen aan het creëren zijn ruimte is voor een DEBAT over deze kwestie.

UPDATE: Er komt een debat ná de technische briefing over de appjes van minister De Jonge ZONDER minister De Jonge.

Rutte IV over het Deloitte onderzoek