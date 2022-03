Het was dus toch Hugo de Jonge die zijn CDA-vriendje Sywert van Lienden aan zijn mondkapjesdeal hielp. Hugo die geen zak met het inkopen van beschermingsmiddelen te maken had en zich dus buiten zijn portefeuille begaf door bij Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, aan te dringen op een deal met Hulptroepen Alliantie. Een deal die eerder mislukte omdat de inkooporganisatie van VWS de motieven van Van Lienden wantrouwde. Het lijkt erop dat de man-die-helemaal-niets-kan zich enorm liet intimideren door een paar kritische en tactische tweets van Van Lienden en met een deal hoopte Sywerts steun te kopen. "Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", stuurde De Jonge aan Van den Dungen, zo blijkt uit wob-documenten in handen van De Volkskrant. Hugo stuurde duidelijk aan op een grote deal met Van Lienden en Van den Dungen duwde dat er ondanks kritische geluiden van zijn ambtenaren op het ministerie doorheen. De onthulling is extra pijnlijk voor Hugo, omdat hij, uiteraard, afgelopen zomer nog claimde dat hij helemaal niets te maken had met de smoelmaskerszaak. En zo was het mondkapjesdrama """om niet""" het gevolg van smerig CDA-inteelt en een minister die met zijn schoenen in andermans ministerie stampte.

UPDATE: Zelf alle appjes meelezen kan hierrr.

UPDATE: Dit is Sywerts (inmiddels verwijderde) tweet waar Hugo nog dezelfde avond op aansloeg.

UPDATE: De Jonge ontkent gelogen te hebben, wil niet reageren en onderzoek afwachten.

UPDATE: Sywert reageert op twitter, maar haalt tweets snel weer weg. Tekst: "Vandaag is WOB-verzoek vrijgegeven met oa correspondentie tussen secretaris-generaal van ministerie van Financiën en mij O.a. bevat deze een samenvatting van een gesprek met minister van Rijn waarin de overheid mij vroeg het ondernemersrisico te dragen. Dit WOB-verzoek bevat ook voor mij nieuwe en onbekende correspondentie tussen 'n aantal topambtenaren en ministers van @minvws. Het schetst een ontluisterend beeld, met o.a. een poging om Hulptroepen Alliantie te laten stoppen met het leveren van mondkapjes aan o.a. de thuiszorg."

UPDATE: Draadje is er weer



Hugo's aanmoediging