Dit is eigenlijk niet uit te leggen. Al laat je je 50 uur lang live door Twan Huys interviewen op SBS6, dan nog is bovenstaand appje (aan wie of in welke context, dat wordt dan weer niet duidelijk, maar goed, dat zou je dus moeten uitleggen) dat Sywert van Lienden volgens Follow the Money op 10 april gestuurd heeft niet uit te leggen. Zeker niet omdat Van Liendens zakenpartner Bernd van Damme een dag eerder al domeinnamen voor de Relief Goods Alliance BV, die niks te maken heeft met de Stichting Sywert voor Sywert Hulptroepen, registreerde en vier dagen later de BV ook echt werd opgericht. Het hele verhaal (ook over prutsende ambtenaren die het in hun broek deden van een paar tweetjes om niet) leest u bij Follow the Money.

Slinger van Lieden