"Als de Volkskrant navraag doet over de beloofde audit, reageert voorzitter Damme met een tegenvraag: ‘Waar is een ‘onafhankelijke audit’ beloofd? Zou je mij dit kunnen toesturen?’ Als hij een afbeelding krijgt van de oude belofte op zijn site wil hij niet meer reageren. Damme zegt geen vertrouwen te hebben in de journalistiek van de Volkskrant en wil ook niet zeggen of er nu een accountant is en of er nog een onafhankelijke audit komt."

Een mooi bericht voor alle goede doelen van Nederland. Stichting Hulptroepen, bekend van het verder geen enkele band hebben met Relief Goods Alliance BV, behalve dan dat het precies dezelfde oprichters heeft en actief is in dezelfde branche (niet uit te leggen dit, red.), heeft namelijk nog een audit door een onafhankelijk (haha) accountantsbureau over. Die is per ongeluk van de site gewist, en de Stichting doet er zelf toch niets meer mee. Dus bent u of kent u een goed doel dat nog wel een beetje transparantie en een paar vreemde ogen kan gebruiken? Laat het weten in de comments en misschien doneert de Stichting Hulptroepen die onafhankelijke audit wel aan uw goede doel!

Oude tekst: Zo af te halen!

Huidige tekst: Tja, nou, eh, hmm...

9 miljoen niet besteed aan iemand met verstand van crisiscommunicatie