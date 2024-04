Well played Vincent TV

Kijk. Iedereen kan wel de hele tijd zeiken op al die lui in Hilversum die uit de staatsruif vreten en helemaal niks nieuws verzinnen, maar bij de commerciëlen wordt er dus gewoon keihard GEWERKT. Terwijl heel Nederland afgelopen vrijdag het FD-interview met de bekende ex-filantroop Sywert van Lienden zat te delen, deed iemand bij Vincent TV gewoon nét even dat extra stapje. Tip van ons: Frits Kroymans vragen of Syw een weekje zijn Ferrari mag lenen.