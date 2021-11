Een 'notitieboekje' dat zoekraakt is al gek natuurlijk, maar dat de vinder dan nog eens anoniem zou zijn? Dit is zo vaag opgeschreven dat ik me afvraag of er wel een notitieboekje was, laat staan dat het zoekgeraakt is. Past wel allemaal in de traditie: traineren, uitstellen, zeggen dat het 'complex' is en uiteindelijk vergeet iedereen het.

Laten we helder zijn: stel dat dit gebeurd is, dan is het het een datalek, maar dat hoeft niets te betekenen voor het onderzoek zelf. Dat kan gewoon doorgaan.