De eerste keer dat iets niet diep genoeg was voor Mosterds matriarch Adriana Chechik. Voor streamingplatform Twitch zijn zelfs wij te oud, maar soms gebeurt er iets dat het vermelden waard is. Want op TwitchCon, een laat-kapitalistische pop-up mensentuin waar fans een dagje in het echt ipv op hun beeldscherm naar hun idolen mogen kijken, ging het helemaal mis. Adriana brak bovenstaand namelijk haar rug op twee plaatsen en er moest meteen een pin in. Maar in dat schuimblokbad vielen ook nog minstens twee andere gewonden. Ja, dat krijg je misschien als het schuimblokbad zo'n twee blokken diep is, en die bovendien gewoon op de grond liggen in plaats van zoals het hoort op een trampoline die ook weer op grotere schuimblokken staat. Alle deelnemers hadden een 'waiver' getekend die de organisatie vrijpleitte van opgelopen letsel, maar het is nog onduidelijk of de bouw van dit schuimblokbad valt onder strafbare nalatigheid.

Adriana, we denken aan je. Of zoals we dat thuis noemen: maandagochtend.

