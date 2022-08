Bijzonder hoogleraar culturele antropologie (specialisatie film) Adriana Chechik is de favoriete actrice van onze Spartacus. Er gebeurt altijd wat in haar cinematografische leven. Dan is de afvoer weer kapot, dan moet het zwembad weer schoongemaakt worden, u kent het allemaal wel, en in het echte leven knalde ze met haar Foster Parent en dat was ook doodziek. Enfin, voordat we wegvallen in details, Adriana is ook om andere redenen hartstikke populair op internet. Dan gaat ze gamen op Twitch (Fortnite enzo) en dan kunnen gamernerds wegdromen bij het idee dat Adriana hún wapen ook een keer vast zou houden. MAAR NU IS ADRIANA GEBLOKKEERD. Op Twitch. Wat een grove, grove schande! FREE ADRIANA! #freeadriana

Bent u bekend met het werk van Adriana Chechik? Eerlijk zeggen Ja

Misschien



Poll is Verlopen.