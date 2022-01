PERSBERICHT

GeenStijl doet niet meer mee in de overname van John de Mols mediabedrijf Talpa. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen rondom het ontluisterende seksslavenschandaal The Voice of Holland.

Het onafhankelijke GeenStijl dat in 2018 op eigen benen verder ging na een jarenlange TMG-constructie zegt niets meer met John de Mol te maken willen hebben. CEO P. Stift: "We dachten dat het een nette vent was, maar die kerel is het in zijn perverte bol geslagen. Bah!"

"Kijk. Over een tropisch kalendertje met dames in vrolijke badkledij in een kleedkamer of garage doen we heus niet moeilijk. Maar deze ranzige viespeukerij bij Talpa/TVOH is echt een stap te ver. Zo ga je niet met vrouwen om."

GeenStijl ging eind vorig jaar een nauwere samenwerking aan met TPO.nl, blies de nieuwssite NieuwNieuws nieuw leven in en nam in januari met een spectaculaire reddingsactie stilist/columnist Arthur van Amerongen over van de Volkskrant.

"Het gaat uitstekend met GeenStijl. Maar we hebben de boot gemist met die knikkerbanen-hype. Met de overname van Talpa dachten we ook die niche gecoverd te hebben. Nou ja, dan bedenken we wel wat anders."

Mede-eigenaar V. Rossem: “Wat die De Mol heeft neergezet, is op zich best knap. Maar voor GeenStijl beperkt wereldheerschappij zich louter tot eigen land. We hebben bovendien niet zo veel op met televisieformatjes. Wat tekst en foto’s, dat is ons al lineair genoeg. Op de treurbuis gaan stijlvormen toch te vaak aan het kijkerspubliek verloren. Een sarcastische grap over een beroerde column zou op televisie al snel verkeerd vallen. En dan hebben wij het weer gedaan zeker. Nee, laat die De Mol zijn eigen straatje maar mooi schoonvegen.”

Talpa CEO John de Mol wilde niet reageren over zijn misgelopen miljardendeal.