Jack van Gelder werd in januari definitief gecanceld door Talpa en drie maanden later heeft Jack van Gelder besloten het allemaal nog een beetje sneuer te maken. Daarom heeft hij gisterochtend aan De Telegraaf verteld dat hij boos is dat Hélène Hendriks geen contact met hem heeft opgenomen, waar hij gisteravond alweer op terug moest komen, wat wel weer alles zegt over de feitelijkheid van de uitspraken van Van Gelder. "Ik zie nu pas dat ze mij op 29 april heeft gebeld, maar ik was klaarblijkelijk toen niet te bereiken. Als ze nog een keer gebeld zou hebben of een appje zou hebben gestuurd, was deze miscommunicatie niet ontstaan." Ja pik wie loopt er nou naar de krant om te janken dat ie niet gebeld is. En alsof dit nog niet erg genoeg was ging Jack van Gelder nog een keer FaceTimen met Shownieuws (zie boven, als u durft) omdat er anders misschien in zijn reactie geknipt zou worden, terwijl Jack van Gelders antwoorden er juist enorm van op zouden knappen als iemand daar eens in zou knippen. Beter nog, Jack van Gelders antwoorden zouden ervan opknappen als ze compleet uit de uitzending geknipt zouden worden. Enfin, zin in het WK nu. Zit Dennis Bergkamp eigenlijk nog in de selectie?