Beste Geenstijl,

ik ben al lang lezer van jullie blog, om verschillende redenen. Eigenwijs, diepgravend, ironisch, cynisch, karakter (ballen). Maar 15 jaar geleden werd ik weggejorist, nadat ik mijn ergernis had uitgesproken over de decibellen-terreur op de Nederlandse wegen, door met name de motorrijders. En aangezien jullie nog nooit JULLIE ergernis over dit hufter-gedrag hebben uitgesproken/er een artikel over hebben geschreven, weet ik dat jullie de apen-herrie en dito gedrag eigenlijk best geinig vinden en mensen als ik "niet zo moeten zeiken"..Ik heb alle reden jullie financieel te ondersteunen, maar dit is een thema waar JULLIE je hoofd voor in het zand steken. Hoe geweldig ik jullie blog ook vind, dát is de reden dat ik jullie niet meer ondersteun.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

Beste [Naam],

Dank voor je complimenten en wat vervelend dat je comment 15 jaar geleden is weggejorist. Vermoedelijk komt dat omdat je de huisregels (die waren er toen ook al) aangaande offtopic reaguursels niet hebt nageleefd. Daarnaast steken wij ons hoofd nergens voor in het zand, maar vinden wij de decibellen-terreur op de Nederlandse wegen, door met name de motorrijders, gewoon niet zo'n belangrijk onderwerp. Als je niet tegen geluid op de weg kunt, dan raden wij je aan de weg niet op te gaan, en anders oordopjes, en als die niet werken kun je nog altijd je hoofd in het zand steken, dan hoor je helemaal niks. Sowieso bepalen wij zelf wel waar we ons over opwinden, of dat nou linkse deugers die asielcijfers verdraaien, linkse deugers die cartoons intrekken, linkse deugers die domme filmpjes maken, linkse deugers die ons drinkwater af willen pakken, falende D66-ministers of liegende oud-NPO-bestuurders van de PVV zijn. Wij schrijven jou niet voor wat je moet vinden, wij schrijven alleen maar op wat we zelf vinden en als mensen ons alleen maar financieel willen ondersteunen als we één specifieke mening over één specifiek onderwerp geven, dan hebben die mensen pech.

Dat gezegd hebbende: geweldige mail, nu nog boos over moderatie van 15 jaar geleden, dat is volhouden, dat is mentaliteit tonen, ga zo door.

Ongezien de tyfus en GROETJES!