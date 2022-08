Grote Dag voor De Boeren van Polderland Nederland zometeen om 10:30 uur. Er gaat namelijk oudnederlandsch "gepolderd" worden. Vandaag gaan boeren in gesprek met stikstofpaus Johan Remkes. En dan vooral een gesprek over of er nog meer gesprekken gaan komen (regel 1 van het "polderen"). Niet alle boeren zijn er trouwens. FDF en Agractie doen niet mee, LTO wel, want Rutte belde. Het zijn vooral de geitenwollen sokken die vandaag aanschuiven. We hebben het over: Biohuis, Bionext, BoerenNatuur, Caring Farmers, Demeter, Federatie agro-ecologische boeren, Sectorraad Paarden, TransitieCoalitie Voedsel en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (bron: boerderij.nl). Was al eerder bekend dat er geen taboes zijn voor de onderhandelingen, gisteren liet Mark Rutte ook weten dat de zwaaromstreden stikstofkaart die 10 juni gedropt werd eigenlijk "ruk" was. Kortom, we hebben nog niks. Behalve dan dat alle Joop-lezers en mensen die denken dat voedsel in de supermarkt groeit nu roepen dat terreur werkt. Later meer...