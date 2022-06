In Oekraïne doen ze aan industriële graanproductie op grote schaal. Daar is niks mee, hele werelddelen aten daar goed van. De Russische inval leidt nu al wereldwijd tot voedseltekorten en prijsstijgingen in tientallen landen. En dan moet NL ook minder produceren? Want iedereen een eigen moestuin is milieuvriendelijker? Zou dat haalbaar zijn op een planeet met meer dan 500 miljoen mensen?

Zaten we daar trouwens niet al ietsje boven?

Het is echt geen toeval dat socialistisch beleid altijd tot hongersnood leidt. Meestal was dat kwade opzet, maar in bijna de helft van de gevallen was het totale onbenul van linkse politici het probleem.