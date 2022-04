Even resumeren en daarna chambreren alvorens we onszelf gaan marineren in een bloedbad van rode wijn

Het duurt nog twee nachtjes slapen voordat de bezem landt op de Kaagbaan en Sigrid een telefoontje acteert terwijl ze door de VIP-lounge schrijdt waarna Avi Bhikhie en Natalie Righton haar op de korte sprint naar het dienstwagenportier achtervolgen met de vijfendertig vragen die al twee weken op antwoord wachten - waar vast nog wel wat nieuwe bij gekomen zijn. Even een StaVaZa jongens, want partijtop en Kamerleden kunnen er wel het zwijgen toe doen - dat betekent niet dat er niks gebeurt in de Kaagfarçe waarin D66 de regie uit handen heeft gegeven aan een mediahetze volksfeest. Even een Roundupje du Jour, daarna een rondje aan de bar!

- Het interne referendum tegen Kaag tikt de 750 dilettanten aan;

- Bij Het Volk keldert Kaag van 30 naar 18 procent vertrouwen:

- Ook de helft (!) van haar eigen kiezers is ze kwijt, en maar 5 procent (!) vindt zwijgen een goed antwoord op misbruikdoofpotten;

- Fluks na die dodelijke peilings werd Frans van Drimmelen gezelfroyeerd door D66: het partijbestuur dwong hem om de "eer" aan zichzelf te houden;

- In zijn dramatisch Dan Ga Ik Maar spreekt Van Drimmelen van een "mediahetze" en is ie vooral boos. Logisch: al vijftien jaar maakt ie mede de dienst uit bij een D66 waar iedereen zijn gedrag kent, maar nu het voor de tweede keer naar buiten komt, laat iedereen hem vrij om te vallen;

- Nu het voor de tweede keer op straat ligt, staan ze hem met krokodillentranen in de ogen te danken voor zijn diensten, en ook voor de tweede keer uit te wuiven. Onder de mail die aan GeenStijl is gelekt, staan zes namen van DR2-partners (waarvan vijf vrouwen) die allemaal een speciaal plekje in de hel krijgen - en Frans weet dat ook.

Wie er geen genoeg van kan krijgen, kan nog bij Geert Dales terecht, die wat stijlloze stukjes van Ome Arthur overschreef en aanvulde met zijn eigen vilein: "We zien een zwaar overschatte ex-VN ambtenaar die – naar later bleek volstrekt ten onrechte – claimde de Syrische president Assad op de knieën gedwongen te hebben, maar in eigen land niet eens in staat is een Drimmelzaakje naar behoren af te handelen." Zo. Anders nog iets? Ja, Kamerlid Jeanet van der Laan verslikte zich nog even in een tweet richting Henk Westbroek maar van fervent twitterende partijprominenten als Jan Paternotte, Tjeerd de Groot of Sjoerd Sjoerdsma hebben we sinds ze nepbellend naar de lift renden niets meer vernomen. Magere mannetjes, allemaal.

Allez. Barman, een rondje Virgin Mojitos en Shirley Temples graag, morgen belooft weer een lange dag te worden want het is nog lang geen vrijdag!

Teken van leven!