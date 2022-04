Precies tijdens Pechtold’s bouwfraude in Leiden dook Frans van Drimmelen op, die toen penningmeester van D66 was. In het kennelijk door niemand ooit gelezen Langs de afgrond: Tien turbulente jaren in de geschiedenis van D66 van Menno van der Land, staat: "Omdat Pechtold weinig interesse heeft voor het besturen van de partij, is niet hij, maar penningmeester Frans van Drimmelen, degene die de dagelijkse bestuursaangelegenheden voor zijn rekening neemt. Pechtold: 'Ik was het gezicht dat de partij op congressen moest verkopen en die de relaties tussen bewindslieden en de fractievoorzitter in de gaten hield. Maar niet veel meer. Frans deed verder alles'."

Kortom: Frans van Drimmelen pakte toen al de absolute macht bij D66 en voerde de kadaverdiscipline in. Het Duitse woord is zoveel mooier dan het het Nederlandse: Kadavergehorsam. De term komt van Ignatius van Loyola, een van de oprichters van de Jezuïeten: perinde ac cadaver. Een goede Jezuïet is gehoorzaam als een lijk.

Alexander Pechtold is bepaald niet dood, anders kon ik schrijven dat hij over zijn graf heen regeert. Tijdens zijn schrikbewind schiep hij met zijn capo di tutti capi Don Drimelo een snoeiharde angstcultuur en omringde zich met jaknikkers, paladijnen, retenlikkers, sycofanten en Jezuïeten die zo gehoorzaam waren als een lijk. Zelfs als een D66-lid ook maar een ietsiepietsie kritiek had op Pechtold, werd hij of zij onmiddellijk uit de banencarrousel geflikkerd. Was Wassila Hachchi te mondig of was zij gedrimmeld door Pechtold en moest ze daarom gaan flyeren en canvassen voor Hillary? We weten het nog steeds niet.

De angst regeerde én regeert bij D66. Kijk maar naar de vier prominenten, waaronder de “vertrouwenspersoon” Jelle Ages en de gedrimmelde Marleen Weener [die hier zelf schrijft over haar medewerking aan het VK-verhaal maar let op: degene die haar naar Israël volgde is niet Van Drimmelen maar iemand van Leefbaar, vertelt ze hier vanaf minuut 50 - red.], die een onderzoek eisten naar het wegmoffelen van het BING-rapport maar anoniem wilden blijven omdat ze vreesden voor hun loopbaan bij D66. Maar er ontstaan steeds meer scheuren in het fort dat Pechtold bouwde. Vanochtend ging een open brief van 150 “kritische” D66-leden online, die inmiddels al door meer dan 260 mensen is ondertekend), die opheldering eisen van Kaag over het rapport over Vieze Frans, die vanochtend prompt zijn werkzaamheden bij zijn eigen toko neerlegde. Van Drimmelen dreigt nu ook uit de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) te worden gezet, aldus een door Vieze Frans gedupeerde ondernemer:

"De zakelijke overnames van Drimmel bestaan uit expansiedrift, niet door groei van zijn bedrijf (daar moet je namelijk iets voor kunnen) maar door overnames die hij ‘vergeet’ te betalen. Ik krijg nog tonnen van hem. Hij laat een spoor van ellende achter. En altijd weer zijn er die zwijgcontracten en intimidatie, hetzelfde als hij bij die gestalkte vrouwen doet. Frenske is een klein geschapen Machiavelli. Er zijn talloze ondernemers die net als ik nooit betaald zijn door Van Drimmelen. Ook vreemd dat zijn Brusselse bureau wordt geleid door een VVD’er, een Europarlementariër. Zij komt uit Rotterdam en heeft transport in haar portefeuille. Van Drimmelen heeft opvallend veel transportklanten uit de Rotterdamse haven. 1 en 1 = 2. Die netwerkcorruptie zie je bij veel Haagse klanten van Van Drimmelen. Zijn politieke pet zorgt voor veel klandizie. Het partijlidmaatschap leverde hem veel geld op. Ik herinner me dat Frans in Den Haag voor Coca-Cola werkte en in Brussel voor de obesitas & antifrisdrank-lobby. Hij deed ook anti-rookcampagnes en lobbyde tegelijkertijd voor de tabaksindustrie. Moraal zero dus. Net als Coca-Cola.”

[Redactioneel intermezzo: Die VVD'er, dat moet dus Caroline Nagtelaal zijn. Haar man Jasper is namelijk managing partner bij DR2 Consultants in Brussel en samen hebben ze hard campagne gevoerd de media belobby'd om daar te kunnen blijven - allebei. En bij Coca-Cola is Duane van Diest, voormalig persoonlijk medewerker van Kaag en bekend uit het screenshot van "Wie zijn die mensen", tegenwoordig... Public Affairs Manager! Is vast toeval. Netwerkcorrumperen kun je leren - een handleiding.]

De door Drimmel gestalkte dame in kwestie - de aanleiding voor het Bing-rapport - is volgens bronnen binnen D66 de in 2020 weggepromoveerde partijbureauvoorzitter Bernique Tool. GeenStijl berichtte toen al over de viespeukerij van Drimmeltje met MEP-kandidaat Emily van de Vijver in een Brusselse hotelkamer en suggereerde dat gewezen partijbureauvoorzitter Bernique Tool eveneens gedrimmeld werd.

Overigens was Vieze Frans in 2006 Pechtolds campagneleider bij de interne verkiezingen van de partij. Zijn tegenstander was Lousewies “knipperbol” van der Laan. D66 onder Pechtold haalde vervolgens drie zetels bij de verkiezingen. Er valt veel naars te vertellen over Pechtold maar hij trok de partij met kadaverdiscipline en geholpen door Machiavelli Drimmel uit het slop. Respect! Maar onderweg naar de macht verkwanselde hij alle kroonjuwelen van HAFMO en D66. Google zal het bouwgrondschandaal in Leiden niet vergeten, noch de privéjet naar de Oekraïne, noch de omkoopneukhut, noch zijn relatieperikelen noch het stuitende gelieg over de kwestie van de twee Armeense kinderen. Tijdens zijn laatste optreden in de Tweede Kamer werd hij gefileerd en te kakken gezet door Geert Wilders en de ‘privékwesties’. Iedereen zag hoe Wilders de muizenval spande. En ja hoor, Pechtold liep er rechtstreeks in. Er hoefde geen eens een blokje kaas als aas in.

Hupsakeetjes

De ongebreidelde macht van Pechtold en Den Drimmel moest wel leiden tot #MeToo-kwesties. Ik heb sterke vermoedens dat een paar van de Pechtold-babes - Ollongren, Kaag, Van Engelshoven, Sophie in’t Veld, Vera Bergkamp, Wassila Hachchi en Rob Jetten en Anne Lok - op een wel heel bijzonder manier door de ballotage kwamen bij de Grote Baas en/of bij Geyle Frans,de homo universalis die immers alles drimmelt wat beweegt.

Thom de Graaf (volgens ingewijden wordt hij het eerste slachtoffer van Drimmels Wraak) wuifde als burgemeester van Nijmegen op een Chirac-waardige wijze de fietsenstallingviespeukerij van wethouder Paul Depla weg: "De raad heeft de afgelopen week vrijwel voltallig gezegd dat het hier om een privézaak gaat. Als de raad dat vindt, kan dat oordeel niet door bemoeienis van anderen - in het bijzonder de media - veranderen."

Benieuwd of hij dat nu opnieuw gaat roepen om de ongekroonde koning van D66 te redden. De Graaf - en dat moet ik deze beroepsbobo (‘t is net herpes: je komt er nooit meer vanaf) meegeven, wilde de Koning alle officiële betrokkenheid bij de regering afnemen en ook Pechtold was niet dol op de Oranjes. Dat is inmiddels wel anders, met de publiekelijke vrijage tussen fopjonkvrouw Ollongren en prinses Beatrix. Dat is hele andere koek dan Laurens Jan ‘hermelijnkoorts' Brinkhorst, bekend van de hupsakeetjes in de luxewagen van de zaak, in de tijd van de baas, én van zijn bijzonder innige contacten met Beatrix.

De grote vraag op deze Tweede Paasdag is: gaat de rancuneuze Van Drimmelen tijdens zijn vrije val D66, de partij slopen? En sleurt hij Kaag, die van alles viezigheid van Fransje op de hoogte was, mee in zijn duizelingwekkende val? Het deksel is van de beerput. Après Frans dégoûtant le deluge.

269 and counting...