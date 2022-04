Hoewel je van die club ook niet veel anders kan verwachten, stellen ze de verkeerde vragen.

Ze gaan inhoudelijk verder met zo'n half rapportje van een bevriend adviesbureautje dat de voor NX66 meest gunstige waarheid heeft verwerkt een rapportje. Met het oog op een volgend rapportje.

Waarom gaat de partijleiding niet rechtstreeks in gesprek met zo'n slachtoffer? Of zijn het er soms zoveel dat de partijtop daar echt geen tijd voor heeft? Of is het allemaal toch niet zo belangrijk voor de partijtop? John de Mol kwam in ieder geval wel zelf naar voren stappen.

Kunnen ze daar helemaal niets zonder een rapportje van een ander?

Of is het gewoon zo'n NX66 dramtrut die zich nier erkend voelt?

Kwam dit hele verhaal op een verkeerd moment voor de verkiezingen? Zou zonde zijn als alle NPO reclametijd teniet zou worden gedaan.

Ja we gaan het rapport nog maar een keer lezen. Dat had je dus niet gedaan en niet zelf verder besproken met betrokkenen. Maakt niet uit, wat er in staat de manier van handelen komt nogal knullig over. Dat moet een land besturen.