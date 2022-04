Wie natuurlijk echt even zijn muil moet houden in de affaire rond D66 is... Henk Westbroek. Het was immers Henk Westbroek die jarenlang vrouwen bij D66 lastigviel, Henk Westbroek die destijds als partijleider Henk Westbroek de hand boven het hoofd hield, Henk Westbroek die ervoor zorgde dat Henk Westbroek uiteindelijk via de hoofduitgang kon vertrekken als talentscout bij D66, Henk Westbroek die vervolgens deed alsof hij schrok van een anoniem blog over Henk Westbroek, Henk Westbroek die de resultaten van het "onafhankelijk" onderzoek over Henk Westbroek geheim hield, Henk Westbroek die tegen het slachtoffer van Henk Westbroek zei dat ze zich maar bij een advocaat moest melden en het is Henk Westbroek die nu al tien dagen weigert antwoord te geven op relevante vragen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Henk Westbroek. Waarom is er eigenlijk nog geen petitie met 700 handtekeningen van D66-leden tegen Henk Westbroek? Was getekend, Jeanet van der Laan, jongste liftbediende bij D66.