Het is een beerput. Wisten we allemaal al lang. En politieke spelletjes, leuk om naar te kijken, chipsnootjesbier. Ondertussen zitten er incapabele ministers op posten waar ze geen ballen verstand van hebben, reeds geopenbaard is dat ze alleen maar politiek gewenste woordenbrij weten uit te kotsen en dan nóg als die woorden hen is ingegeven door hun raadgevers, '0' gevoel tonen, '0'charisma hebben om een op hol geslagen volk (wie is dat eigenlijk nog, dat volk). Tig crises in NL waarvan er al 1 meer dan genoeg is om je zes jaar bezig te houden, laat staat 4, 5 of 6? We hebben meer dan 1 probleem hier in NL en onze grote 'gekozen' roergangers gaan deze niet oplossen anders dan proberen zakjes geld uit de EU te halen. En de hele flauwekul erom heen, het leidt allemaal af. NL zit in de shit en de vraag die we echt aan onszelf mogen stellen is; hoe komen we hieruit. Kunt het de overheid niet meer vragen want die laat al 12, wat zeg ik 20 jaar zien dat ze daar geen flauw benul (meer) van heeft. En verder mag mw. Kaag daad bij woord voeren. Er was nog iets van een plaatsje in de hel.