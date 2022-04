We gaan dit proberen droog te houden, als een vrouw die tegen haar zin door Frans van Drimmelen in haar eigen kantoor wordt opgesloten. Maar van binnen soppen we. Want de penetrante geur van het angstzweet van apparatsjiks hangt in de lucht en dat is #woestaantrekkelijk. We houden de handjes thuis - de blauwe ballen van Don Drimelo doen het werk al op een speelveld dat zich tegen FC Kaag keert. De partijleider van D66 zit deze week vierduizend kilometer verderop en zes uur geleden in Washington, eindelijk een keer wél iets te doen dat bij haar taak als MinFin hoort. In Nederland stonden haar magere mannetjes al op meer dan driehonderd bozebriefschrijvende partijfunctionarissen achterstand, plus een ontketende Sophie Hilbrand bij de NPO, en toen moest Jinek nog beginnen met een openlijk over haar onveiligheid binnen D66 pratende melder, Marleen ”Binnen D66 herinner ik mij de eerste avond nog: ‘Ken jij hbo’ers?’ zei toen iemand tegen mij. Er waren alleen maar zeven vinkjes daar” Weener. Maar ook Floor Bremer, de RTL-journaliste die tijdens de campagne het vreselijke ‘plekje in de hel’-interview met Kaag deed maar nu hardop zegt dat Kaag van die Geheime Bing-lage in Het Onderzoek geweten moet hebben (zie ook: 2020). Daar bovenop ligt hedenmorgen een Volkskrant op de keukentafels van Alleen Maar Nette Bakfietsmensen die abusievelijk dachten dat mevrouw Kaag echt deugde, maar waarin te lezen valt dat partijprominenten weliswaar hun hypocriete muil houden (vrij vertaald) maar ook dat niemand het nog openlijk voor Kaag of het partijbestuur opneemt, laat staan voor Frans van Drimmelen (RIP). Men laat Sigrid vrij, om keihard te vallen. En dat, lieve mensen, noemen we een politieke leiderschapscrisis. Komt dit topic uit december 2020 alsnog uit. Koffie en een croissant, zegt u? Don’t mind if we do!

Na de Jinekuitzending ging het hard met de Atlas van Afgehaakt Regentenland. Heel hard. Ouderwetsch F5’en, hierrr.

Iedereen woedend en verontwaardigd!

Eén plekje in de hel, coming right up