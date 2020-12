Amper hadden we het anonieme artikel over de #MeToo-kwestie bij D66 uitgelezen en het topic online gegooid, of de partij kondigt al een onderzoek aan naar een stukje tekst dat op dat moment amper 1000 views had op internet. Dat lezen wij als een vlucht naar voren, een halve bekentenis zelfs, in een zaak die al lang & goed bekend is in de partij, bij het partijbestuur en in de top.

En dat is ook zo. Een beetje rondbellen leert dat de bonzen het allemaal al jaren weten, dat Van Drimmelen ("een eng mannetje", aldus een bron) officieel geen functie heeft maar toch aanwezig was bij diverse selectiegesprekken met (vrouwelijke) Kamerkandidaten, en of we ons al wel eens afgevraagd hebben hoe een onbekende Hanneke van der Werf op plek 3 kon worden gezet? Nou, dat is niet alleen omdat Duane van Diest - de assistent van Sigrid Kaag - zich er *kuch* persoonlijk mee bemoeid heeft, als we de verhalen mogen geloven. Heel raar voor een man zonder officiële functie, nog vreemder dat NRC het zo snel weet. Of wisten ze het eigenlijk al langer? Stom-Jan Meeus tekende in juni nog het betweterige feitje op dat Van Drimmelen in 2006 al campagneleider van Pechtold was. Stom-Jan weet veel meer dan hij vertelt.

Maar ondanks de hulp van de parlementaire pers: dit #MeToo'tje gaat niet meer weg, voordat het eerst veel erger wordt.

Vleeskeuringen, hotelkamers en gedrimmeld worden

GeenStijl weet dat D66 partijcongressen voor vrouwelijke partijleden 'voelen als vleeskeuringen', dat ontzettend gemiddelde mannen in de partij opvallend vaak omringd worden door veel te prachtige stagiaires & fractiemeisjes, dat Van Drimmelen wel eens betrapt is toen hij met MEP-kandidaat Emily van de Vijver (hoi) uit een Brusselse hotelkamer kwam (#shedecides?) en dat hij op zeker een relatie had met partijbureauvoorzitter Bernique Tool, die (nadat hij te ver ging) werd weggepromoveerd. Mogelijk in ruil voor haar stilte. De kwestie leverde Van Drimmelen zelfs een contactverbod op: "Het is door de politie afgehandeld. Van Drimmelen kreeg een contactverbod, maar dat is altijd het geval als er sprake is van stalking", zegt oud partijvoorzitter Letty Demmers nu ineens tegen de Telebelg. En vertelt daarmee vermoedelijk maar het halve verhaal. Maar vooral: HOE KAN DIE MAN NOG IN DE PARTIJVIJVER HENGELEN?

Nou. Vraag dat maar aan Thom de Graaf:

Diens naam wordt ook genoemd in de Tele, maar ook door bronnen die GS sprak. Want als Jan Terlouw het gezellige partijtouwtje uit de brievenbus is, dan is De Graaf de man achter de voordeur. Is gewoon baas van de Raad van State, maar hielp dus in het verleden mee om INTERNE STALKZAKEN onder de pet te houden. Pechtold was er ook bij betrokken en natuurlijk steekt rond hem ook het nooit ontkrachte gerucht 'Wassila vertrok vanwege een relatie met Alexander' de kop weer op. "Gedrimmeld worden" is een begrip in partijkringen, maar Pechtold gooit zijn hengeltje immers ook graag uit in andermans vijver.

Kopschoppen in chocoladeletters

En nu staat het in de krant. We weten drie dingen over de Haagse Parlementaire Pers. 1. Ze weten altijd veel meer dan ze opschrijven. 2. Zodra een verhaal eenmaal rolt, duiken ze er allemaal bovenop (ja, wij ook, daar hoeven we echt niet rooms over te doen). 3. Zodra iemand op de grond ligt, komen ze allemaal in dikke chocoladeletters kopschoppen.

Bewijs bij bewering 1: Frans van Drimmelen wordt in een anoniem stuk beschuldigd, maar zijn naam verschijnt vervolgens heel snel voluit in diverse media. Oftewel: voor de MSM was die naam niet nieuw, en de geruchten die er aan kleven ook niet. In alle stukken verschijnen razendsnel zinsnedes over "...al jaren bekend...".

Nu komt er dus een intern """onderzoek""" naar feiten die al jaren bekend zijn bij partij en pers. Van Drimmelen zal wel onder de bus gegooid worden, teneinde Kaag te redden. Misschien nog wel vóór het weekend, want het waterpeil rond het topje van deze ijsberg daalt razendsnel. De media happen op het aas, maar het rapport zal oppervlakkig zijn en verdwijnt daarna in een onderste lade. Daar gaan de media niet te diep in graven, want dan wordt duidelijk dat ze zelf ook vieze handjes hebben. Bovendien: ophef voorbij, volgende onderwerp.

Voor u, waarde lezer, alvast een bindend advies: Laat je niet verleiden om in het frame te stappen dat het 'drimmelen' bij D66 een jarenlange vistocht was van één man met een los hengeltje. Het is een bedrijfscultuur en die begint (en eindigt) bij het partijbestuur. Later meer...

UDPATE 16u05: Lobbykantoor trapt hengelaar Frans van Drimmelen in de sloot, maar dan in voorlichterstaal geschreven:

"Dat is gewoon normaal", u-huh

Frans in 2016 bij Weltschmerz! In gesprek met...

...oud D66 fractiemedewerkster Willeke Slingerland!

Interessante case study heeft ze daar