Misschien is het handig als iemand deze plaatjes uit het EenVandaag Opiniepanel even naar de hoge kringen van topdiplomaten in en rond het IMF in Washington doorfaxt, want er gaat iets niet helemaal goed voor de politiek leider van D66. Maar liefst 48% van de D66-kiezers (dat zijn dus mensen, die D66 kiezen) heeft geen of weinig vertrouwen in Sigrid Kaag. Een maand geleden was dat nog maar 20%. Er zijn pakken melk die minder snel bederven. Slechts 5% van de D66-kiezers vindt dat de partijtop de MeToo-kwestie goed aanpakt. Vijf procent maar. Dat is echt heel erg weinig hoor. Vijf procent van de D66-kiezers, dat is de partijtop zelf, alle familieleden van de partijtop, plus Frans van Drimmelen. De D66-aanhang laat iedereen vrij, maar Sigrid Kaag keihard vallen. Zou het daarom zijn dat er gisteren niemand de partijleider met hart en ziel voor de camera durfde te verdedigen?

AU!

AU AU AU