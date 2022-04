:

Juist niet, en nogmaals ik ben geen partijlid, noch op een andere manier verbonden aan D66. Maar ik erger me dood aan de gemakkelijke journalistiek, de hetze-zoekerij, terwijl dit echt gaat om een complexe zaak met allerlei kanten.

Het is niet zo eendimensionaal dat er een Foute Baas uit de wind zou worden gehouden. Volgens mij probeert de partij dit juist zorgvuldig aan te pakken, met een extern onderzoek naar de betrokkenheid van de partij in deze zaak (of zaken). Dat een slachtoffer geen genoegen neemt met de uitkomst, maar daarbij geen aangifte wilde doen, noch openbaarheid wil van de vertrouwelijke data uit het rapport, maakt het tot een extra complexe zaak. Blijkbaar wil het publiek dat niet begrijpen, maar wil het bloed zien, en wel van Kaag, die wordt gezien als de verantwoordelijke in dit verhaal. Volgens mij is ze dat nu juist niet, want is het zo geregeld dat niet Kaag zelf, maar het partijbestuur dit onderzoek heeft gedaan. En daar dus ook iets over te zeggen heeft. Kaag wacht dus, zoals het hoort, met haar mening totdat dit (nieuwe) partijbestuur de zaak naar buiten brengt, met alle complexiteit van privegegevens aan toe. En daar mag het best een dagje extra over doen.

Anderzijds, waarom dit al heel lang heeft moeten duren, is een andere vraag, waar terecht vragen over zijn gerezen. De schijn is ontstaan, dat wegens de klacht van een slachtoffer, iets onder de pet is gehouden. Maar voor daar duidelijkheid over is, blijft dat natuurlijk ten eerste de vraag, dat is geen zekerheid.