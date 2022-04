Mooi dat er hier zoveel mensen zonder zonde zijn, want er worden nogal veel verbale stenen geworpen. Al dagen lang. Ik begreep dat de man wel kundig was maar dat is nu allemaal ook voorbij want een berufsverbot is wel het minste. Gelukkig heeft hij zelf al die conclusie getrokken zodat we nu achter Kaag aan kunnen gaan want als we die heks weg kunnen krijgen dan hebben we D'66 pas echt ontdaan van alle expertise.

Maar ja, allemaal terecht natuurlijk want Trump heeft ook verschrikkelijk moeten boeten dat hij vrouwen bij de kut greep.