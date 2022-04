twitter.com/geertjanhahn/status/15161...

#slagomdonbas

Lijkt me ook een hele zware dobber.

"A Ukrainian army lieutenant on the frontline in Donetsk region tells me he and his soldiers are being hit as we speak with Russian howitzers, mortars, and MLRS "at the same time." They endured a similar bombardment earlier today "plus two Su-25... and our day became hell.""

Ondertussen verschijnen er 2 Britten op televisie om BoJo te smeken dat hij ervoor zorgt dat Zelensky Medvedchuk vrijlaat. Sorry British friends, there's nothing BoJo can do for you. www.theguardian.com/world/2022/mar/09...