Nog voordat hij besloot geen ene ruk meer te geven, nog voordat hij met anderhalve andere mannen een serie had, nog voordat hij in Spin City speelde, maakte acteur Charlie Sheen films. Hoogtepuntjes zoals Wall Street en Platoon, maar in de jaren 90 ook een serie slechte films, al betekende dat destijds iets anders. Tegenwoordig zijn slechte films niet meer dan goedkoop gemaakte diversiteitsbokaalstrijders die moeten doen lijken alsof uw streamingsdienst regelmatig nieuwe content uitspuwt, maar destijds was een slechte film nog een goed excuus om een avondje met veel biertjes op een bank door te brengen. Het zijn films als Samurai Cop, Air Force One en in het geval van Charlie Sheen: The Chase. Een bizar verhaal over een politieachtervolging die zo'n beetje de hele film duurt, met als absurdistisch hoogtepunt een seksscène in de auto tijdens de achtervolging. Laat het maar aan Australiërs over om de realiteit nog eigenaardiger te maken dan fictie en zo komen we bij de koning van de dag. Joshua James Childs zat ook op de bestuurdersstoel te krikken met zijn vriendin tijdens een politieachtervolging, maar deed dat zonder rubber, want alle vier zijn banden waren gesneuveld op spijkerstrips. Vonken zowel in als onder de auto. Wat een man.