Goh verrassend zeg. De KRO-NCRV NTR laat (vermoedelijk voor de diversiteitsvinkjes) het productiebedrijf Zouka van NIDA-propagandist (en GroenLinks-hater) Abdelkarim El-Fassi een inspirerende documentaire maken over het VERGETEN VERHAAL van de Marokkaanse verzetsheld Abdelkrim El Khattabi, en daar blijkt een ouderwets nepnieuwsplaatje in te zitten (bonuslol: er staat met koeinletters 'Bron: Youtube' in beeld). De 'foto' van Abdelkrim met Che Guevara die in de docu in beeld komt is helemaal geen foto, maar een zogeheten 'fotoshop' (via, origineel daarrr). De regisseur van de film is ondertussen bezig met een bijzondere manier van rectificatie: hij nodigt alle twitteraars die op deze fout wijzen persoonlijk uit voor een kopje koffie. Lekker verdienmodelletje heeft die El-Fassi trouwens: allemaal witte schuldgevoelslachtoffers (echt alle usual suspects: De Correspondent, RIVM, NTR, BNNVARA, Ministerie van VWS, Gemeente Amsterdam) subsidie uit de zakken kloppen met multikul en ach, dan moet je de feiten natuurlijk niet in de weg laten staan van een mooi verhaal waar Anne-Sophie en Floris een warm gevoel van binnen van krijgen. Of er nog andere fouten in de film zitten, dat zoeken de factcheckers van de BrandpuntPlusPointer Factcheckbrigade van de KRO-NCRV wel uit, toch? Toch? TOCH?

UPDATE, RECTIFICATIE GEENSTIJL: Docu wordt uitgezonden door NTR, niet door KRO-NCRV (al werkte er wel een KRO-NCRV medewerker mee aan de research)

UPDATE, GEEN RECTIFICATIE NTR: "Beste Redwan en Saloua, dank voor het kijken. Ons antwoord is: De serie deze is bewust gemaakt door vier makers met Riffijnse roots en toont een persoonlijke zoektocht van Karim Amghar, de vragen die hij zichzelf stelt (met taal als startpunt) en de mensen die hij tegen komt in zijn research, een laagdrempelige kennismaking met Abdelkrim zoals die bij veel mensen begint." HUH?



Echte foto

NPO-nepnieuwsfoto