Weet u nog, 2018? Wat was dat lang geleden hè, 2018. Kauthar Bouchallikht, die wij inmiddels zo goed kennen, was nog een jonge naïeve student activist van 24 en GroenLinks had ruzie met de islamisten van NIDA. Jesse Klaver (toen nog politiek leider van GroenLinks, tegenwoordig politiek leider van GroenLinks, red.) eiste bij het politiek café van Libelle dat NIDA afstand nam van een tweet waarin Israël met de nazi's ISIS werd vergeleken. NIDA weigerde dat en leider Nourdin el Ouali ging op de nationale televisie vertellen waarom het prima is om Israël met ISIS te vergelijken.

NIDA-filmer Abdelkarim El-Fassi was het helemaal met El Ouali eens en noemde in een expliciet tegen GroenLinks gerichte Facebookpost iedereen die problemen had met het vergelijken van Israël met ISIS is, zoals Jesse Klaver, "een schurk. Of laf". Hij riep iedereen die achter zijn boodschap (dat Jesse Klaver een schurk is, of laf, red.) stond op, deze te liken of te delen. Mag u drie keer raden wie deze boodschap heeft geliket. Antwoord na de breek.

En mocht u denken dat haar duimpje per ongeluk was uitgeschoten. Hier is, van negen dagen later, een screenshot van een stemadvies (originele post daarrr, mirror hierrr) op NIDA (had GS ook nog wat mee te maken) van Kauthar. Wij vragen ons af: wist GroenLinks al van de GroenLinks-haat bij de GroenLinks-kandidaat? En: wat is er tussen 21 maart 2018 en 11 december 2020 veranderd?

Bericht El-Fassi

Groetjes!

Stemadvies op NIDA!

UPDATE: Weer wat geleerd over de Moslimbroederschap! Enkele mensen op de foto hierboven maken het Rabia-gebaar.