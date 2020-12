Na het stijlloze leedvermaak over het zware lijden van Asha ten Broeke en de gefrustreerde wrok van de witte onderbroek van BNNVARA, nu weer een beetje medeleven met die meisje (#9) van Klavers kieslijst, waar zo veel over te doen is. Want amper heeft ze afstand genomen van foto's uit 2014, waarop ze tussen de hakenkruisborden van het Hamasgedachtengoed demonstreerde tegen Israël, of ze wordt door de extreemlinkse vleugel van GroenLinks onder de bus gegooid: het Palestina Komitee (nauw verwant aan GL) verwijt haar "een slappe en principeloze reactie", volgens ene Frans op de FB van het Palliekomitee. "Door afstand te nemen omdat haar toekomstige baantje op het spel staat, toont Bouchallikht slappe knieën en weinig ruggengraat en dat zijn ongewenste aandoeningen voor een kandidaat-kamerlid van GroenLinks", fulmineren de Gazagekkies. De "islamdemocraten" van NIDA draaien het juist om: die facebooken dat er geen reden is voor schaamte als je bij de demo aanwezig was. Ook een sneer.

Eerder al namen islamitische Erdoganclubs als Mili Gorüs (waar Kauthar namens de moslimbroeders van FEMYSO ooit een workshop gaf) en het Hidaya Insituut (ook iets radicaals) afstand van Kauthars "progressieve" uitlatingen. En dit is waar we dat medeleven beginnen te voelen: Bouchallikht is als jonge vrouw uit een regressieve cultuur door GroenLinks op het podium van de progressieve politiek geparachuteerd en daarmee is ze in een paar weken tijd het vleesgeworden voorbeeld van moreel gespleten links geworden: vanuit de daadwerkelijk progressieve hoek, ligt haar kandidatuur óók onder vuur - en dan met name vanuit seculiere of voormalig islamitische vrouwen.

Je kan wel doen alsof een jonge islamitische vrouw met een hoofddoek ontzettend progressief is omdat ze wil strijden tegen klimaatverandering, maar je scheurt haar vooral doormidden tussen progressieve politiek en een regressieve culturele achtergrond. Je kan niet zomaar zeggen "Ze is van GroenLinks, hè", zoals Klaver deed, en denken dat die magische spreuk alle twijfel wegtovert.

Als gevolg zien we Kauthar al wekenlang koorddansen tussen popmodieuze progressieve waarden die ze niet oprecht weet over te brengen en conservatieve religieuze waarden waar ze niet van los kan komen. Wie er vragen over stelt, wordt als extreemrechts bestempeld want links heeft het natuurlijk nooit zelf verneukt. Schuld van GeenStijl & Carel Brendel is zo veel makkelijker. Maar het racisme van de lage verwachtingen is echt evident bij GroenLinks: diversiteit komt daar in hoofddoekjesvorm en de kandidatencommissie heeft verzuimd om zich af te vragen wat er ónder die doek gebeurt. Voor GroenLinks is Kauthar niets meer dan de donkergetinte negroïde negerneger op de eerste rij, die door Jesse Klaver als joker ingezet kan worden om zichzelf beter te projecteren in de beeldvorming. Lelijke politiek. En balen voor Kauthar, die misschien wel met de beste bedoelingen in die valse belofte is getuind.