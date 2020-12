We zitten nog even te kauwen op het draadje van Kauthar. We wilden het ff laten rusten maar Asha ten Broeke (tweet hierboven) en Francisco van Jole (audio onder de playbutton op de tweet hierboven) die samen de Schuld van GeenStijl-kaart trekken, gaven het laatste duwtje om het draadje toch weer op te pakken. Want dat Kauthar-draadje, dat deugt dus niet.

Kauthar noemt de foto "ongelooflijk pijnlijk". Maar het is niet één foto, het zijn er meerdere. Bij het Algemeen Dagblad, in de ANP fotobank, op GeenStijl destijds. Op al die prenten staat ze onder, naast of bij de hakenkruizen en de Hitlerleuzen. Wij kennen die Pallie-demo's onderhand wel. Daar doen diverse groepen aan mee, die als een soort carnavalsoptocht door de straat gaan: per groep. Blanke boomers met PvdA-logo's, gevolgd door zwartgeklede Internationale Socialisten, gevolgd door de bodywarmers van het FNV, gevolgd door witte zinindetoekomst-jassen van GroenLinks, enzovoort tralala. En dan lekker samen schallen dat iedereen fascist is, allahakbar.

Kauthar stond in 2014 bij een groepje, en dat groepje had hakenkruizen en naziverwijten op spandoeken en bordjes gezet. Andere groepen waren 'opstandige pubers', 'blanke BDS-veganisten', 'Turkenvlag zwaaiende Turken' en natuurlijk de 'jihadvlag zwaaiende jihadisten'. Maar Kauthar stond bij, naast & tussen de Hitlervergelijkende Hamasjügend, eendimensionaal te denken.

Vond ze die "vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland" wel echt zo "walgelijk"? Gaat antisemitisme echt "in tegen alles" waar ze voor staat? Ze staat op de foto's tussen jongeren die vergelijkbare groene en rode hoofddoeken dragen. We vermoeden - maar weten niet zeker - dat ze (deels) van Youth for Palestine zijn, die op 20 juli 2014 een tweede demo in Amsterdam organiseerden. Hier het fotoalbum op Facebook, met een like van Kauthar. De onvermijdelijke Anja Bommenbelt sprak er ook. Wij waren trouwens ook present, er wapperden wat jihadvlaggen en aan het einde werden er vanaf bidmatjes wat fatwa's richting het Amerikaanse consulaat geroepen. Veel hakbar, weinig geitenwol.

Terug naar Den Haag:

"Dit was een demonstratie tegen het geweld in Gaza. Een demonstratie die pas kon beginnen nadat afschuwelijke vlaggen op last van de burgemeester werden verwijderd", twittert ze. Op geen enkele foto wekt ze de indruk dat ze die vlaggen zo afschuwelijk vond. Zonder Van Aartsens ingrijpen, had ze gewoon onder die vlaggen haar carnavalstocht gelopen. Een tocht waarin Israël voor terrorist werd uitgemaakt, de Allah akbars niet van de lucht zijn en waar ook jihadvlaggen gesignaleerd werden door Frank Verhoef (toen nog DDS). Het was de zomer van de ISIS-opkomst: op 24 juli van dat jaar werd Annabel Nanninga door salafisten bedreigd in de Schilderswijk.

Die demo op de 12e was een voorbode. "Had ik direct weg moeten gaan? Ja. Natuurlijk. Als twintigjarige student heb ik dat op dat moment totaal niet goed ingeschat. Dat is ontzettend stom en daar baal ik enorm van", verklaart ze nu. Makkelijk wegwuiven achteraf, vooral in het licht van de rest van haar verklaringen de afgelopen weken, die van schmier en spin aan elkaar hangen. Ook de vierde en finale tweet van het draadje leest alsof een persvoorlichter hem heeft geschreven. Oprechtheid is wel het laatste dat we hier bij voelen, over een demo waar na het verwijderen van de hakenkruizen rapper "Rapper Appa" alsnog antisemitische complotten stond te spitten in een mic.

Maar goed, wij zijn ook maar digitale klootzakken die op heksen jagen om te zien of haar hoofddoek blijft drijven. Ofzoiets. Eigenlijk maakten we dit hele topic alleen maar om de audio te plaatsen van Francisclown van Jole die door Peter Kee in zijn witte onderbroek werd gezet op Radio 1 en derhalve verwijzen we even terug naar de audio bovenaan dit topic. Genieten!

Op 2'25, tussen de Allah Akbarrende Israël Terrorist Roepers:

Rapper en antisemiet 'Rapper Appa' was er ook

Rapper 'Rapper Appa': "Deze vijand beheerst media en politici. Deze vijand heeft een naam: Zionisme"

Is wel zo.

