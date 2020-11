Even een mental check.

Tot voorheen had ik altijd bij het lezen van dit soort berichten het gevoel: "dat gaat nog een keer fout" en was er nog een soort toekomstbeeld dat zich bij me op drong. Zelfs na van Gogh dacht ik nog "over 20 jaar....". Hetzelfde met die autobranden in ... 2006 zal het geweest zijn.

Nou zijn we bijna 20 jaar verder maar ik ben benieuwd: hebben anderen ook dat idee van een kantelpunt? Dat de shit echt aan het aangaan is? Dat er een soort lawine is gestart na het zoveelste sneeuwvlokje ellende dat toegevoegd is aan de berg? Macron's acties qua ideologische oorlog, het omvallen van Trump in de VS en het Baudet debacle hier. Die totaal disproportionele BLM, het tot sluitscène komen van de zwartepietendiscussie en weet ik het wat allemaal niet.

Of heb ik gewoon last van een soort herfstperceptie. Korter wordende dagen enzo? Dat komende lente alle ellende gewoon weer normale niets-aan-de-hand ellende is, en dat we gewoon weer morren over een tientje in de maand extra belasting omdat er gewoon weer geld is verspild enz? Ik zou daar wel naar terug willen.