Max Verstappen wil niet meer met Sky Sports F1 spreken omdat Ted "Hello Crofty Hello Jenson Hello Everybody" Kravitz wéér begon te jammeren over de door hem 'geroofde' wereldtitel van Lewis Hamilton. Dus geheel in Verstappentraditie heeft Max zijn vriendin overreden, zijn zus bij een pompstation achtergelaten en een reporter op z'n neus gemept verklaard niet meer met Sky te zullen praten. Handige bijvangst is dat het helpt bij het ontwijken van lastige vragen over de cost cap. Lewis, op zijn beurt, deed een onvervalste /r/watchpeopledieinside toen David Coulthard na de quali aan hem vroeg wat hij van George Russell kan leren (video onder).

Wie geen zin heeft in F1, en dat kan ook gewoon hè, die kan eventueel speculeren over Paul Pelosi en de nudist die hem met een hamer mepte, want dat onderwerp hadden we nog niet behandeld hier en hoewel de Rudy "Confirmation Boumas" Bouma's en Erik Asstomouthaans al zeker weten dat het een MAGA-mafketel met Qanoneigingen was, zijn er grotere goden dan hen die daar sterk aan twijfelen. Ons eigen favoriete onbewezen narratief is dat de bejaarde boef een gigolo van de straat had geplukt om zijn heimelijke geheime geaardheid op bot te vieren. Zulks suggereert de baas van Twitter gewoon op Twitter zonder dat het wordt weggejorist, dus dan zal het wel een geldige talking point zijn.

Dus. U weet waar het bier staat (naast waar je de mosterd vindt), zelfonderzoekwaardig bronmateriaal verzameld na de breek! Oh en de GP van Kartelistan begint om 21u met Max vanaf pole.

Complots fired (en tweet verwijderd)

Bovenstaande Musk-link naar de """Santa Monica Observer""" (disclaimer: niet echt een serieuze bode) hierrr direct te lezen of daarrr in het webarchief. Het gaat niet om de inhoud, het gaat om dat je het weer mag zeggen op Twitter! Of nou ja, totdat Elon zichzelf modereerde dan.

Venijnig draadje [opklikken, u weet hoe het werkt]

Shellenberger.substack.leestip

Niet opschrijven dat ie nudist is

"A friend"

Kanye West Bank