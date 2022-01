Onze cijfersnapper Ronaldo is op skiverkansie staycation en dat is maar goed ook want nu kunnen wij de pandemie TEN EINDE VERKLAREN. Gewoon door zelf even naar de cijfers te kijken. We houden een slag om de arm, maar we lezen hier bij het immer betrouwbare Centraal Bureau voor de Statistiek dat er geen oversterfte was in de laatste week van december 2021. Dat is vooral dankzij een daling bij de 80-plussers. Zeg maar de meest coronakwetsbare groep. Nuance des Doods: er was nog steeds sprake van oversterfte in december (er gingen 4300 mensen meer dood dan het CBS had verwacht, want zo nauwkeurig klokken we dat in Dit Land), maar die oversterfte daalde dus wel.

Het spetterde eerder deze week pushberichten van de gesynchroniseerd menstruerende media over besmettingsrecords, maar besmettingen boeien niet zo veel als de ziekenhuisopnames dalen (doen ze, evenals de IC-opnames) en er minder mensen sterven. Het RIVM paste stilletjes de statistieken aan en door het weghalen van kinderen tot 11 jaar uit de cijfers, bleek dat de meerderheid van de besmettingen uit gevaccineerden bestond in november en december (en in januari 2022). Dat is eveneens goed nieuws, want: die gaan dus ook niet meer dood. Opnieuw een veeg teken dat de Zuid-Afrikaanse Variant (ook wel braaf bekend als omikron) een zwakke broeder is, en geen ziekenbroeder, laat staan een Chinees met De Zeis.

[Aluhoekje] Maar ja: Hugo moet en zal eerst het schijnveilige schapensysteem van 2G met coronapassen invoeren, dus de microscoopkijkers zonder macrovisie van het OMT verkondigden dat de fopdown tot eind januari wordt verlengd (terwijl de scholen maandag wel open gaan want de economie moet blijven snorren) en in de laatste week van januari is TOEVALLIG ook het debat over het 2G-wetsvoorstel waarover Hugo dit kritische rapport achterhield en dat negatieve advies verstopte. Pandemie en politiek zijn twee heel verschillende dingen... [/Aluhoekje]

Mededeling van Nationaal Belang: Het einde van de pandemie komt niet op televisie. Maar wel op GeenStijl*: HET IS VOORBIJ! Vanavond naar de kroeg.



*Aanbod geldig zolang Ronaldo vakantie heeft