Pieter "Booster" Omtzigt is weer eens in de tabelletjes uit de bijlagen aan het grasduinen en WAT ZIET ZIJN OOG? Jaap en Zijn Mensen zitten stilletjes de besmettingscijfers aan te passen. In december was 65% van de mensen die Het Griepje kregen, volledig gevaccineerd. Een week geleden zei dezelfde tabel nog dat het maar 50% was. Ook november is bijgesteld: was eerst 46% van de besmettingen gevaccineerd, nu is dat naar 61% omhoog bijgesteld. Wie de draad van Omtzigt tot de laatste tweet leest, ziet dat het zou kunnen zijn "dat kinderen (0-11 jaar) uit de cijfers gehaald zijn: die zijn namelijk (bijna) nooit gevaccineerd." Dan veranderen uiteraard de verhoudingen in de getallen. Maar:

1. dat weet je niet zonder toelichting;

2. Als je dat zou doen, dan zouden wij dat - om bijvoorbeeld complottheorieën en de roep om tribunalen voor te zijn - proactief communiceren;

3. We lopen sowieso enorm achter met boosteren en deze cijfers bewijzen dat omdat;

4. RIVM & Hugo bleven volhouden dat boosteren niet nodig was, ook al waren andere landen al volop begonnen omdat de werking van de vaccins daar meetbaar afnam (en wij onze bestuursculturele clowns net deden alsof dat in Nederland niet zo was) dus:

5. HUGO DE JONGE KAN NIKS.

En daarom zijn we die oppepprutsers overvallen door omikron en is alles voor niks weer dicht en krijgen we binnenkort 2G, en misschien wel een vaccinatieplicht. En dat ligt *NIET* aan de ongevaccineerden.

Update 17u25: RIVM reageert

Ja, zie punt 2 dus. En de rest van ons betoog blijft gelijk: als je die kindjes sowieso nooit meegeteld had, was eerder zichtbaar dat de vaccins hun werking verliezen en de verhoudingen jabbed/unjabbed al vroeg(er) begonnen te kantelen - zeg maar op het moment dat ándere landen besloten te gaan boosteren en daarom nu veel opener & vrijer zijn alsdan wij. Maar Hugo zal straks de skiërs wel weer de schuld geven, want zo is Hugo.

Vandaag: januari 72% besmettingen = gevaxxed

