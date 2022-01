Of de regels nou wel of niet worden versoepeld, als het thuiswerken er maar in blijft. Voor de rest vraag ik me af wie er nog heilig in geloven dat prikken de eindoplossing is. Ja, het heeft zin voor de zwakkeren in de samenleving, verder alles opengooien en weer terug naar het oude normaal.

Mijn theorie is daarnaast dat net zoals een kind vaak ziek moet worden om immuniteit op te bouwen, doen we nu als volwassene het tegenovergestelde door al twee jaar mondkapjes te dragen, geen handen schudden enzovoorts. Je lichaam wordt dus ook minder blootgesteld aan 'goedaardige' virussen en dus word je minder getraind op varianten. Daarnaast moet iedereen ook stoppen met elke dag zich inzepen en schoonboenen en veel meer in de buitenlucht komen. We winnen op de korte termijn, maar we worden steeds zwakker.