Winkeliers denken dat niet het (demissionaire) kabinet, maar het Outbreak Management Team de baas zijn in Dit Land. Nou dat klopt ook, want degenen die de wérkelijke verantwoordelijkheid dragen, hebben zichzelf aangeleerd om die zo breed mogelijk uit te smeren zodat nooit meer iemand het gedaan heeft (waarom denk je dat het nieuwe kabinet Rutte 154 bewindslieden krijgt?). Ze schuilen zich al twee jaar achter OMT & RIVM, waarbij die eerste zichzelf constant tegenspreekt want zodra je 1 OMT’er losweekt van de groep verspreiden zich meteen acht lockdownvarianten in talkshows, en die tweede heeft z’n cijfers niet op orde (en communiceert daar slecht en arrogant over, wat alleen maar tot meer weerstand, verwarring en dorst naar Museumpleinkoffie leidt). Landen om ons heen doen ofwel gewoon zo veel mogelijk normaal (Zweden, Denemarken, Engeland) of worden een beetje totalitair met 2G en vergaande vaccinatiedwang (Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië) maar de gemene deler is: die landen zijn in ieder geval een stuk verder OPEN.

Hier moet je in het portiek van een HEMA buiten in de regen aansluiten om bij een mevrouw in een bedrijfspolo achter een enorm spatscherm je online bestelde click & collect dingetje op te halen. En de kleinwinkelier zonder website, als ook de kroeg om de hoek, bloedt hartstikke deaud. Maar ja. Dan gaan die winkeliers een beetje mopperen over de bangmakerij van OMT’er Marc Bonten in een grote krant, die het dan een beetje oppept in dikke letters (en er zelf wel geld voor vraagt, lol), en verder gebeurt er helemaal NIKS. Want uiteindelijk doet dit hele land wat Rutte heeft geperfectioneerd: wachten tot iemand anders de verantwoordelijkheid neemt, zodat je zelf je handen er vanaf kunt trekken als het onverhoopt niet lekker uit pakt. En zo staren we allemaal naar elkaar in een soort Eeuwige Lockdown Stand-off.

Maar het ergste is: met deze mentaliteit zwemmen we rechtstreeks de fuik van de schijnvrijheid in:

Paternottisme in Frankrijk, liberale vrijheid in Engeland